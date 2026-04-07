İran'ın misillemesinde füze parçaları İsrail'in merkezindeki 16 bölgeye düştü

Güncelleme:
İran, ABD-İsrail saldırılarına misilleme olarak İsrail merkezini hedef alan füze saldırısında bulundu. Tel Aviv ve çevresindeki 16 yere füze parçaları düştü. Hizbullah da İsrail'in kuzeyine roket saldırıları düzenledi.

ABD- İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'ın, İsrail'in merkezini hedef alan misillemesinde füze parçaları başkent Tel Aviv ve çevresindeki 16 bölgeye düştü.

İsrail ordusunun İran'dan füze fırlatıldığı ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiği yönündeki açıklamasının ardından, başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkezindeki birçok kentte sirenler çaldı.

Yedioth Ahronoth gazetesi, ülkenin merkezinde Tel Aviv ve çevresindeki kentlerde 16 noktaya İran'ın çok başlıklı füzesinin parçalarının düştüğünü aktardı.

Haberde, İran'ın misillemesiyle eş zamanlı olarak Hizbullah'ın da İsrail'in kuzeyini hedef alan roket saldırısı düzenlediği ve bazı bölgelerde sirenlerin çaldığı kaydedildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı ise Petah Tikva'da bir binada yangın çıktığını bildirdi.

İsrail ordusu da arama kurtarma ekiplerinin füze parçalarının düştüğü bölgelere sevk edildiğini açıkladı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma

Polisan Holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı

Dev holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı
Ronaldo'nun gollerini sildiler

Aldığı haberle yıkıldı! Resmen sildiler
Ünlü isimlere operasyon sonrası İrem Derici'den tepki

İrem Derici’den dikkat çeken çıkış: Artık içime dokunuyor
İspanya Başbakanı Sanchez ofisindeki 3 vazgeçilmez eşyayı paylaştı! İçlerinden biri herkesi etkiledi

Ofisindeki 3 vazgeçilmez eşyayı paylaştı! Biri herkesi etkiledi
Polisan Holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı

Dev holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı
Kars Emniyeti'nden mest eden performans

Görüntü serhat şehrimizden! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Aslı Bekiroğlu 7. kez ameliyata girecek

Sağlık savaşı bitmiyor! 7. kez ameliyata girecek