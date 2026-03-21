İran'ın misillemesi nedeniyle İsrail'in orta ve güney kesimlerinde sirenler çaldı

İran'ın düzenlediği füze saldırısı sonrası İsrail'in orta kesimlerinde ve güneyinde sirenler çaldı. Ordudan yapılan açıklamada, askeri önlemler ve uyarılar gündeme geldi.

İran'ın yeni füze saldırısı başlatmasının ardından İsrail'in orta kesimi ile güneyinde sirenler çaldı.

İsrail ordusu, İran'dan cumartesi gecesi üçüncü füze saldırısının tespit edildiğini açıkladı.

Ordu, misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarılar göndererek İsraillilerden bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalmalarını istedi.

İran'dan yapılan misilleme nedeniyle güneydeki Necef ve Lut Gölü'nün güneyindeki bölgelerde sirenler devreye girdi.

Bundan yaklaşık bir saat önce de ikinci füze saldırısı sırasında Kudüs ve Gush Dan bölgesi başta olmak üzere İsrail'in orta kesimleri ile Lachish bölgesinde sirenler çalmıştı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in güneyindeki Ölü Deniz bölgesi, Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu Dimona kenti ve çevresinde sirenlerin çaldığını duyurmuştu.

İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru füzeler ateşlendiğini, hava savunma sistemlerinin tehditleri engellemek için çalıştığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ömer Erdem
