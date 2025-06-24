İran'dan İsrail'e Füze Saldırısı: 6 Füze Fırlatıldı

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İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes açıklamasından kısa süre önce İsrail'e füze saldırısı gerçekleştirdi. Bir füze, Birüssebi'de bir binaya isabet ederek 1 kişinin ağır, 5 kişinin ise hafif yaralanmasına yol açtı.

TEL ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ateşkes devreye girmeden kısa bir süre önce İran'dan ateşlenen füzelerden birinin, İsrail'in güneyinde bir binaya isabet ettiği bildirildi.

İsrail basını, İran'dan ilk salvoda 2, ikincisinde 4 olmak üzere 6 füzenin fırlatıldığını aktardı.

Füzelerden birinin İsrail'in güneyindeki Birüssebi'de (Berşeva) 7 katlı bir binaya doğrudan isabet ettiği kaydedildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, füzenin isabet ettiği binada ilk belirlemelere göre 1 kişinin ağır, 5 kişinin hafif yaralandığını, detayların sonra aktarılacağını bildirdi.

İsrail ordusu, İran'dan 3'üncü dalga füzelerin ülkeye doğru ateşlendiğini, hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığını duyurdu.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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