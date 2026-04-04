Haberler

İran'ın misillemesinin ardından bir kez daha İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, İran'dan gelen füze saldırılarının ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin çaldığını açıkladı. İran'ın misillemeleri sonrası Hayfa ve Celile bölgeleri alarma geçti.

ABD- İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'ın İsrail'in kuzeyini hedef alan misillemesinin ardından bir kez daha bölgedeki birçok kentte sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı kaydedildi.

İran yaklaşık bir saatte ikinci kez İsrail'in kuzeyini hedef alan misillemesinin ardından başta Hayfa olmak üzere Celile bölgesindeki birçok kentte sirenler çaldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, herhangi bir yaralanma raporu almadıklarını, gerekli görülmesi durumunda güncelleme yapılacağını açıkladı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran misillemesiyle eş zamanlı ve ardından Hizbullah'ın da roketli saldırılar düzenlediği, bu nedenle Lübnan sınırına yakın bölgelerde sık sık siren seslerinin duyulduğunu aktardı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

