İran'dan İsrail'e Balistik Füze Saldırısı: 6 Yaralı

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İran'dan fırlatılan balistik füzeler, İsrail'in Hayfa kenti de dahil olmak üzere çeşitli bölgelerine isabet etti. Olayda toplam 6 kişi hafif yaralandı. İsrail, Tahran'daki füze üretim tesislerini hedef aldı.

(ANKARA) - İran'dan fırlatılan balistik füzeler, İsrail'in farklı bölgelerine isabet etti. Hayfa kenti ve güneyde füzelerin düştüğü bölgelerde yangınlar çıkarken; İsrailli sağlık yetkilileri, toplam 6 kişinin hafif yaralandığını bildirdi. İran ordusu, "Hayfa yanıyor" paylaşımı yaparken, Ben Gurion Havalimanı'na füze isabet ettiği iddiası ise henüz doğrulanmadı. İsrail ise Tahran'da füze rampaları ve radar tesislerini vurduğunu bildirdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'dan İsrail'e fırlatılan bir balistik füze tespit edildiğini bildirmiş ve özellikle Tel Aviv, Hayfa ve Kudüs şehirlerinde sirenlerin çaldığını belirtmişti. Sosyal medyadaki videolarda, İran'dan atılan füzelerin İsrail'in güneyindeki bir kasabaya düştüğü görülüyor. Sağlık görevlileri, olay yerinde 4 kişinin hafif  yaralandığını bildirdi.

İran'ın balistik füzelerinin bir kısmının ise Hayfa kentine düştüğü belirtiliyor. İran ordusu da resmi sosyal medya hesabında, "Hayfa yanıyor" şeklinde bir video paylaştı. Videoda pek çok konut ve aracın yandığı yer aldı. İsrail sağlık yetkilileri, Hayfa'da balistik füzenin düşmesi sonucu 2 kişinin şarapnel parçalarıyla hafif yaralandığını açıkladı.

İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansı, İran'ın balistik füzelerinden birinin Tel Aviv'de yer alan Ben Gurion Havalimanı'na çarptığını ileri sürdü. Ancak konuya ilişkin İsrail tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

IDF'den Tahran'daki balistik füze üretim tesislerine saldırı

IDF İç Cephe Komutanlığı, İran'ın son balistik füze saldırısının ardından ülke çapında sivillerin artık sığınaklarda kalmasına gerek olmadığını açıkladı.

IDF ayrıca, bugün erken saatlerde Tahran'daki karadan havaya füze rampasına savaş uçakları tarafından gerçekleştirilen hava saldırısı olduğunu bildirdiği bir video yayınladı. IDF, İran'ın başkenti Tahran'da balistik füze üretim tesislerini ve bir radar tesisini de vurduğunu ileri sürdü.

Kaynak: ANKA / Güncel
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