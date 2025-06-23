İran'dan İsrail'e Balistik Füze Saldırısı: 26 Yaralı

İran'dan İsrail'e Balistik Füze Saldırısı: 26 Yaralı
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İran'ın düzenlediği balistik füze saldırısı sonucunda İsrail'in çeşitli bölgelerinde sirenler çaldı ve 26 kişi yaralandı. Olay, İsrail'in güvenlik durumunu yeniden gözler önüne serdi.

NES ZİONA, 23 Haziran (Xinhua) -- İran'ın yeni bir balistik füze saldırısı düzenlemesiyle birlikte İsrail'in merkezinde, kuzeyinde ve Kudüs'ün İsrail kontrolündeki bölgesinde sirenler çaldı.

İsrail acil yardım servisi Magen David Adom, İran'dan pazar günü İsrail'in merkez ve kuzeyine fırlatılan balistik füzelerin, 2'si orta derecede olmak üzere 26 kişiyi yaraladığını belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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