İran'dan İsrail'e Balistik Füze Saldırısı

KUDÜS, 22 Haziran (Xinhua) -- İran'ın İsrail'e yeni bir balistik füze saldırısı başlattığı ve İsrail'in orta ve kuzey bölgeleri ve Kudüs'ün İsrail kontrolündeki kesimlerinde sirenler çaldığı bildirildi.

Etkilenen bölgelerde bulunanlara sığınaklarda kalmaları talimatı verildi.

ABD'nin İran'daki üç nükleer tesise düzenlediği operasyonun ardından İran, İsrail'e yönelik ilk balistik füzesi saldırısını düzenlemiş oldu. Bu aynı zamanda İran'ın son 24 saati aşkın süredir İsrail'e düzenlediği ilk füze saldırısı olarak da kayda geçti.

İsrail Havalimanları İdaresi, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırının ardından hava sahasını geçici olarak kapattığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump cumartesi günü erken saatlerde yaptığı açıklamada İran'ın "Fordo, Natanz ve İsfahan'daki" nükleer tesislerine yönelik saldırıların tamamlandığını duyurmuştu.