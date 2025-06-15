İran'dan İsrail'e 100'den Fazla İHA Fırlatıldı

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İsrail ordusu, İran'ın 13 Haziran'dan bu yana 100'den fazla İHA fırlattığını ve bu İHA'ların İsrail Hava Kuvvetleri ile Donanması tarafından engellendiğini açıkladı. Çatışmalar devam ediyor ancak İsrail ordusu şu ana kadar hiçbir İHA'nın İsrail'i vurmadığını belirtti.

- İran İsrail'e 13 Haziran'dan bu yana 100'den fazla İHA fırlattı

TEL AVİV - İsrail ordusu, İran'ın 13 Haziran'dan bu yana İsrail topraklarına 100'den fazla İHA fırlattığını belirterek, İHA'ların İsrail Hava Kuvvetleri ve İsrail Donanması tarafından engellendiğini açıkladı.

İsrail ve İran arasındaki çatışmalar devam ediyor. İsrail ordusu, İran'ın 13 Haziran'dan bu yana İsrail topraklarına 100'den fazla İHA fırlattığını belirterek, İHA'ların İsrail Hava Kuvvetleri ve İsrail Donanması tarafından engellendiğini açıkladı. İsrail ordusu, şu ana kadar hiçbir İHA'nın İsrail'i vurmadığını ileri sürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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