İran'dan Husilerin Saldırılarına Destek Açıklaması

İran, Yemen'deki Husilerin, İsrail'e yönelik saldırılarını Filistin halkına destek ve öz savunma amacıyla bağımsız olarak gerçekleştirdiğini ve Tahran ile ilgisi olmadığını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yemen'deki Husilerin İsrail'e yönelik saldırılarının Tahran'la ilişkilendirilmesi reddedildi.

Bu tür temelsiz suçlamaların, bölgede daha fazla istikrarsızlık oluşturmak ve dikkatleri Gazze'deki soykırımdan başka yöne çekmeyi amaçladığı belirtilen açıklamada, Husilerin cesur eylemlerinin, Filistin halkına destek ve öz savunma amacıyla insani ve İslami dayanışma duygusundan kaynaklanan bağımsız bir karar olduğu kaydedildi.

ABD'nin, İsrail'in Gazze'deki sürdürdüğü soykırıma destek amacıyla Yemen'de altyapı ve sivil hedeflere saldırdığı, bunların savaş suçu olduğu aktarılan açıklamada, "İran, ABD'nin Yemen'e yönelik askeri saldırılarını Birleşmiş Milletler Şartı'nın ve uluslararası hukukun temel kurallarının açık bir ihlali olarak kınamaktadır. Bu saldırıların devam etmesinin, Batı Asya ve Kızıldeniz bölgesinin güvenliği ve istikrarına yönelik tehlikeli sonuçları ve etkileri olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik askeri saldırı tehditlerine de değinilen açıklamada, saldırılara kararlı bir şekilde yanıt verileceği belirtildi.

Filistinlilere destek amacıyla İsrail'e ve Kızıldeniz'de İsrail'le bağlantılı gemilere saldırılar düzenleyen Husiler, dün Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmuştu.