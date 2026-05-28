Fars Haber Ajansı: İran Silahlı Kuvvetleri, ülkenin güney bölgelerinden belirlenen hedeflere füze saldırıları düzenledi

İran Silahlı Kuvvetleri, ülkenin güneyinden belirlenen hedeflere füze saldırıları düzenledi. Basra Körfezi'nde çatışma olasılığı konuşulurken, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı yakınlarında çatışmalar yaşandı.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin güney bölgelerinden, belirlenen hedeflere füze saldırıları düzenlediği bildirildi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansının haberinde, "Birkaç dakika önce, İran Silahlı Kuvvetleri ülkenin güney bölgelerinden belirli hedeflere füze atışı yaptı. Bu füzelerin tam hedefi henüz bilinmiyor ancak bazı kaynaklar Fars Körfezi sularında bir çatışma olasılığından bahsediyor." ifadelerine yer verildi.

Haberde, Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr ve Hürmüzgan eyaletlerinde patlama sesleri duyulduğuna dair haberlerin ise doğrulanmadığı aktarıldı.

İran ile ABD arasında Hürmüz Boğazı yakınlarında sabaha karşı da çatışmalar meydana gelmişti.

İran devlet televizyonu, sabaha karşı ülkenin güneyindeki Bender Abbas'ın doğusundan 3 patlama sesi duyulduğunu bildirmişti.

ABD ordusu, bölgedeki ABD güçleri ve ticari deniz trafiği için tehdit oluşturduğu iddiasıyla İran'ın güneyindeki askeri bir bölgeye hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin Bender Abbas havaalanının çevresindeki bir noktaya yaptığı hava saldırısının ardından, saldırının kaynağı olan ABD hava üssünün vurulduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
