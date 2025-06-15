İran'dan GKRY İddiasına Yalanlama

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi aracılığıyla İsrail'e mesaj gönderildiği iddialarını yalanlayarak, 'İran hiçbir ülke aracılığıyla böyle bir mesaj göndermemiştir.' dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) aracılığıyla İsrail'e mesaj gönderildiği iddiasını yalanladı.

Bekayi, GKRY medyasında yer alan iddiaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İranlı Sözcü, "İran hiçbir ülke aracılığıyla hiçbir zaman böyle bir mesaj göndermemiştir. İddia temelden yalandır." ifadelerini kullandı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, İran'ın kendilerinden İsrail'e bir mesaj iletmesini talep ettiğini belirtmişti.

Cyprus Mail gazetesinin haberine göre, gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Hristodulidis, gün içerisinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüşeceğini söylemişti.

Hristodulidis, "İran bizden İsrail'e bir mesaj iletmemizi istedi." demiş ve mesajı Netanyahu'ya ileteceğini ifade etmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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