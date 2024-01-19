İran'dan getirilen uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

İran'dan getirilen uyuşturucunun Ağrı üzerinden batı illerine sevk edildiği iddiasıyla İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince planlı ve projeli çalışma yapıldı.

İran'dan getirilen uyuşturucuyu Ağrı üzerinden batı illerine sevk ederek depolayacakları değerlendirilen yabancı uyruklu F.B. ve K.T, teknik ve fiziki takibe alındı.

Ekipler, şüphelilerin İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki adreste uyuşturucu depoladıklarını ve bunları çoğaltacakları imalathane kurduklarını tespit etti.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesinin desteğiyle belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Aramalarda 30,5 litre ve 2 kilogram uyuşturucu ile bunların imalatı ve çoğaltımında kullanılan araç gereçlerle dijital materyaller ele geçirildi.

Operasyonda F.B. ve K.T. ile arama sırasında adreste bulunan S.M. gözaltına alındı.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan İran uyruklu 3 zanlı, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.