Msb: İran'dan Ateşlenip Türk Hava Sahasına Giren Bir Balistik Mühimmat NATO Hava ve Füze Savunma Unsurları Tarafından Etkisiz Hale Getirildi

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, " İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılması için ilgili ülkeyle görüşülmektedir" denildi.

MSB, bugün etkisiz hale getirilen balistik mühimmat ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlığın resmi X hesabından paylaşılan açıklamada şunlar kaydedildi:

" İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılması için ilgili ülkeyle görüşülmektedir. Milli güvenliğimiz öncelenerek bölgedeki tüm gelişmeler dikkatle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir."

Milli Savunma Bakanlığı'ndan önceki günlerde yapılan açıklamalarda, 4 Mart ve 9 Mart günleri de İran'dan ateşlenen balistik mühimmatların Türk hava sahasına girerek etkisiz hale getirildiği belirtilmişti. ABD ve İsrail'in İran saldırılarının başlamasının ardından bugün etkisiz hale getirilen mühimmat, Türk hava sahasına giren üçüncü balistik mühimmat olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: ANKA