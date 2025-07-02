İran'dan Enerji Geçişine Engelleme Tehdidi

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İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, ülkeye yönelik yeni bir saldırı durumunda Basra Körfezi'nde enerji geçişini engelleyebileceklerini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral İbrahim Cebbari, ülkeye yönelik yeni bir saldırı durumunda, Basra Körfezi'nde "enerji geçişini engelleyebilecek seçenekleri" kullanacaklarını söyledi.

Tahran'da katıldığı bir etkinlikte konuşan Cebbari, İsrail ve İran'ın 12 gün süren karşılıklı saldırılarını ve sonuçlarını değerlendirdi.

Cebbari, ABD'nin desteklediği İsrail'in saldırıları başlattığını hatırlatarak, "Savaş durduruldu ancak dünyanın kibirli güçleri, suçlu ve kötü Amerika ve alçak siyonistler hedeflerine ulaşamadılar. Savaşın sona ermesiyle birlikte siyonistler kendilerini muzaffer göstermek için hemen psikolojik anlatı kampanyası başlattı. Bu savaşın İslami İran'ın onuru, büyüklüğü, otoritesi ve zaferiyle sona ereceğini hayal etmediler." ifadelerini kullandı.

İran'ın İsrail'e karşı saldırılarının, İsrail ve ABD'yi saldırıları durdurmaya zorladığını söyleyen İranlı komutan Cebbari, "Hala savaş halindeyiz ve savaş bitmedi. Savaşın durması diğer tarafın zayıflığı ve çaresizliğinden kaynaklandı." dedi.

Ülkeye yönelik yeni bir saldırı durumunda Hürmüz Boğazı'nı kapatabileceklerini ima ederek, Basra Körfezi'nde "enerji geçişini engelleyebilecek seçenekleri" kullanacaklarını belirten Cebbari, şunları söyledi:

"Biz güçlü davrandığımızda onlar zayıflık gösteriyor. Gerçek bir saldırı yaptığımızda onlar sembolik bir saldırı yapıyor. Güçle saldırmak ABD'yi de etkiliyor. İran'ın enerji sektörüne baskı yapmak için geniş kaynakları vardı ancak seçeneklerimizin çoğu etkinleştirilmedi ve savaşa devam ederlerse kesinlikle bu seçenekler etkinleştirilecek. Bugün bütün araçlarımız hazır, bir saldırı daha olursa Fars (Basra) Körfezi'nde istikrarlı bir enerji piyasası diye bir şey kalmayacaktır."

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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