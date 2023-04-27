İran'dan Cemşid Şarmehd'in idama mahkum edilmesini eleştiren Almanya'ya tepki

İran, Almanya- İran çifte vatandaşı Cemşid Şarmehd hakkında "terör" suçundan verilen idam kararını eleştiren Berlin yönetimini "terörü teşvik etmek ve ülkenin iç işlerine karışmakla" suçladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD merkezli rejim karşıtı grubun lideri" olduğu iddia edilen Şarmehd hakkında verilen idam kararıyla ilgili eleştirilere tepki gösterdi.

Ülkesinin "terörle mücadele ve teröristlere karşı adaletin yerine getirilmesi hususunda kimseden izin istemeyeceğini" ifade eden Kenani, " İran, bazı Alman yetkililerin İran mahkemesinde terörist olduğu bilinen bir kişi hakkında verilen karara ilişkin müdahaleci ve otoriter açıklamalarının geçerli olmadığına inanıyor. Terörü desteklemek ve İran'ın iç işlerine karışmak bunun açık bir örneğidir ve elbette İran böyle bir müdahaleye müsamaha göstermez." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'nın konuyla ilgili tutumunun tüm dünyada "terörü teşvik edeceğini" savunan Kenani, "Bu nedenle Alman hükümet yetkililerinin, teröristleri teşvik etme ve meşum terörü yayma girişimlerine derhal son vermesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

İran'ın idam kararı ve Almanya'nın tepkisi

"Tonder" ve "İran Krallığı Meclisi" adıyla bilinen ABD merkezli rejim karşıtı grubun lideri olduğu öne sürülen Şarmehd, şubatta yargılandığı Tahran Devrim Mahkemesince "terör eylemleri planlamak ve yönetmek yoluyla yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak" suçlamasıyla ölüm cezasına çarptırılmıştı.

Söz konusu örgüt, 12 Nisan 2008'de Şiraz kentinde 14 kişinin ölümüne, 215 kişinin de yaralanmasına yol açan terör saldırısı ile ülke genelinde bazı silahlı eylemler ve sabotajlar düzenlemekle suçlanıyordu.

İran İstihbarat Bakanlığı, İran-Almanya çifte vatandaşı olan ve 2003'ten bu yana ABD'de ikamet ettiği bilinen Şarmehd'i, Temmuz 2020'de yurt dışında yakalayarak ülkeye getirdiğini duyurmuştu.

Ailesi, Şarmehd'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde "kaçırıldığını" açıklamıştı.

İran Yargı Erki Sözcüsü Mesud Setayeşi, dün, Şarmehd hakkındaki idam kararının Yargıtay tarafından onandığını duyurmuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock de dün yaptığı açıklamada, "keyfi" olarak nitelediği Şarmehd hakkında verilen idam kararının iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu.