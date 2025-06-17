İran'dan BM'ye İsrail Saldırıları İçin Yeni Mektup

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İran, İsrail’in saldırılarını kınamak amacıyla BM Güvenlik Konseyi'ne yeni bir mektup gönderdi. İran'ın BM Daimi Temsilcisi İravani, İsrail'in sivil altyapıyı hedef aldığı ve çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

BİRLEŞMİŞ İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, İsrail'in saldırılarının kınanması için BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) yeni bir mektup gönderdiklerini açıkladı.

Said İravani, New York'taki BM Genel Merkezi'nde, İsrail'in geçen hafta İran'a başlattığı saldırıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

İravani, "Bugün, Genel Sekreter'e (Antonio Guterres) ve Konsey'e (BMGK) acil talebimizi yineleyen bir mektup daha gönderdik. Güvenlik Konseyi'ni bu saldırganlık eylemini kınamaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

" İsrail'in cerrahi saldırı iddiaları yanlış ve yanıltıcıdır." diyen İravani, Tel Aviv yönetiminin İran'daki sivil altyapıyı hedef alan "yasa dışı ve ayrım gözetmeyen" saldırılar başlattığını, sivilleri öldürdüğünü, evleri, hastaneleri ve diğer sivil altyapılar tahrip ettiğini söyledi.

İravani, İsrail uçaklarının çok sayıda İran şehrinde yoğun nüfuslu sivil bölgeleri "kasıtlı olarak" hedef aldığını, şimdiye kadar bu saldırılarda, 1480 kişinin öldüğünü veya yaralandığı, hayatını kaybedenlerin en az 224'ünün kadın ve çocuklardan oluştuğunu ifade etti.

İran'ın, bu "barbarca saldırı ve saldırganlığa" karşı meşru müdafaa hakkını kullandığını vurgulayan İravani, Tahran'ın İsrail'e karşı misillemelerinin "savunmacı, hedef odaklı ve orantılı" olduğunu savundu.

ABD'nin silah, istihbarat ve siyasi desteği olmayan İsrail'in bu saldırıları gerçekleştiremeyeceğinin altını çizen İravani, "ABD, bu yasa dışı eylemin sorumluluğunu paylaşacaktır." dedi.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
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