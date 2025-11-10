İran'dan Batı'ya Mesaj: Düşmanlık Değil, İşbirliği İstiyoruz

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ülke liderlerinin hiçbir zaman Batı'ya düşmanlık beslemediğini buna karşılık Batı'nın siyasi tutumunun işbirliğini krize sürüklediğini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nın (ISNA) aktardığına göre Laricani, "Lider'in (Ali Hamaney) düşüncesinde Biz ve Batı" konulu sempozyumda konuştu.

Laricani, "İran liderleri hiçbir zaman Batı'ya düşmanlık beslememiştir. Fakat Batı'nın siyasi ve güvenlik alanındaki tutumu işbirliğini krize sürüklemiştir." dedi.

İran lideri Ali Hamaney'in ülkesiyle Batı arasında ekonomik ilişkiler konusunda bir sorun görmediğini dile getiren Laricani, Hamaney'in Batı'nın ekonomik gerekçelerle İran'ın füze menzili veya nükleer kapasitesi gibi konulara müdahale etme endişesi taşıdığını belirtti.

Laricani, "Amerikalı liderlere göre barış güç aracılığıyla sağlanır. Bizim Batı'yla ilişkimizi anlamak için bu slogan yeterince açıklayıcıdır." ifadelerini kullandı.