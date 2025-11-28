İran'dan Avustralya'ya Sert Tepki: Devrim Muhafızları 'Terör Destekçisi' İfadesi Kınandı

TAHRAN, 28 Kasım (Xinhua) -- İran, Avustralya hükümetinin Devrim Muhafızları Ordusu'nu "terör destekçisi" olarak tanımlamasını "saygısız ve temelsiz" bir hamle olarak nitelendirerek sert bir şekilde kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı, perşembe günü yaptığı açıklamada söz konusu hamlenin devletlerin ulusal egemenliğine saygı gösterme yükümlülüğünü ihlal ettiğini ve bunun "hukuka aykırı, hiçbir şekilde gerekçelendirilemez ve uluslararası hukuk kuralları ile normlarının ihlali" olduğunu belirtti.

Açıklamada, "Avustralya hükümetinin söz konusu siyasi hamlesi, İsrail'in yönlendirmesiyle tasarlanmış tehlikeli ve suç niteliğinde bir emsal teşkil etmektedir" ifadelerine yer verildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun İran Silahlı Kuvvetleri'nin bir parçası olduğuna dikkat çeken bakanlık, ordunun yabancı saldırılara karşı ülkenin ulusal egemenliğini ve güvenliğini savunmada ve terörle mücadelede "benzersiz bir rol" üstlendiğini kaydetti.

İran Dışişleri Bakanlığı, silahlı kuvvetlerin itibarını ve konumunu her türlü "düşmanca yaftalamaya" karşı korumak için gerekli tüm adımları atma konusunda kararlı olduklarını vurguladı.