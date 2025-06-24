İran'dan Ateşkes Açıklaması: Anlaşma Yok

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin İsrail ile henüz hiçbir ateşkes anlaşması yapmadığını ve savaşın sorumlusunun İsrail olduğunu açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin henüz İsrail'le ateşkese dair bir anlaşma yapmadığını bildirdi.

Erakçi, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

İranlı Bakan, "Şu an itibarıyla herhangi bir ateşkes ya da askeri operasyonların durdurulmasına dair bir anlaşma söz konusu değil. Ancak, İsrail rejimi İran halkına yönelik yasa dışı saldırganlığını en geç sabah 04.00'e kadar durdurursa, bu saatten sonra yanıtımızı sürdürme niyetimiz yoktur. İran'ın defalarca açıkça belirttiği gibi, savaşı başlatan İran değil, İsrail olmuştur." ifadelerini kullandı.

Erakçi, İran'ın askeri operasyonlarını durdurmasına ilişkin nihai kararın daha sonra verileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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