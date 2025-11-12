İran'dan askeri kargo uçağında şehit olan askerler için Türkiye'ye taziye mesajı

İran, Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçağında şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yayımlanan taziye mesajında, Türk askeri uçağının düşmesi nedeniyle Türk hükümetine ve halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Mesajda, şehit olan askerlerin ailelerine ve yakınlarına sabır ve metanet temennisinde bulunuldu.