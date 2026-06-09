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İran basını: İran, ABD'ye yeni bir öneri sunmadı

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İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, İran'ın ABD'ye nükleer çalışmalarını askıya alma önerisi sunduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

İran'ın bazı uluslararası yayın kuruluşlarında yer alan " İran'ın ABD'ye yeni öneri sunduğu" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın İranlı müzakere ekibine yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, İran, ABD'ye yeni bir öneri sunmadı.

Ortaya atılan iddiada, İran'ın ABD'ye, 15 yıl süreyle nükleer çalışmalarını askıya alacağına dair yeni bir öneri sunduğu ve bu önerinin ABD tarafından olumlu karşılandığı bilgisi yer almıştı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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