İran'dan ABD'ye Tehdit: Hamaney'e Salgın Olursa Saldırırız

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İran Uzmanlar Meclisi üyesi Mücteba Rencber, ABD'nin Dini Lider Ali Hamaney'i hedef alması durumunda İran'ın saldırıya geçeceğini belirtti. 'Amerika bir hata yaparsa, Tel Aviv ve Hayfa'da olanlar Washington ve New York'ta da yaşanır' dedi.

(ANKARA) -ABD'yi tehdit eden İranlı din adamı Amerikan'ın Hamaneyi hedef alması durumunda İran'ın ABD'ye saldırcağını belirtti.

İran Uzmanlar Meclisi üyelerinden Mücteba Rencber, ABD'nin Dini Lider Ali Hamaney'i hedef alması durumunda İran'ın Amerikan şehirlerine saldıracağını söyledi.

"Amerika bir hata yaparsa, Tel Aviv ve Hayfa'da olanlar Washington ve New York'ta da yaşanır" ifadelerini kullandı.

Açıklama, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hamaney'i hedef alabileceklerine yönelik sözlerinin ardından geldi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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