İran, ABD'nin "İran'ın iç işlerine müdahale" anlamına gelen tutumunu kınadı

Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin ülkenin iç işlerine müdahale etme çabasını ve ekonomik yaptırımlarını kınadı. Bildiride, ABD'nin İran halkına karşı kin beslediği ve ekonomik sorunların çoğunun bu yaptırımlardan kaynaklandığı belirtildi.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin " İran'ın iç işlerine müdahale" anlamına gelen tutum ve davranışlarını kınadı.

Bakanlık, ABD'nin İran ve İran halkına yönelik tutumuna ilişkin bildiri yayımladı.

Bildiride, "ABD'nin, İran halkına karşı kin beslediğine" vurgu yapılarak, ABD'nin İran'a yönelik aldatıcı tutum ve davranışlarının kınandığı belirtildi.

İran anayasasında yer aldığı üzere, barışçıl protestoların resmi olarak tanındığı ve halkın meşru taleplerinin hukuk çerçevesinde ele alınması için çaba gösterildiği kaydedilen bildiride, İran'daki ekonomik sorunların büyük çoğunluğunun ABD yaptırımları nedeniyle meydana geldiği öne sürüldü.

Bildiride, "Bugün ABD tarafından İran'a karşı yürütülen süreç, ekonomik ve psikolojik savaş yoluyla yanlış bilgiler yayılarak ülkede şiddet ve terörizmin kışkırtılmasını hedefleyen bir girişimdir." ifadeleri kullanıldı.

Bildiride ayrıca, uluslararası toplumun, ABD'nin İran halkına yönelik "insanlık dışı" yaptırımlar konusunda dikkatli olması gerektiğine vurgu yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen günlerde İran'daki protestolara ilişkin yaptığı açıklamalarda, protestocuların öldürülmesi halinde ABD'nin yardıma koşacağını ve Tahran yönetimine sert bir darbe vuracağını söylemişti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba - Güncel
