İran'dan ABD'ye Müzakere Uyarısı: Aşırı Taleplere Yanıt Yok

TAHRAN, 23 Ekim (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, ABD'nin "aşırı talep" ve "makul olmayan" isteklerinden vazgeçmemesi durumunda müzakere masasına dönmeyeceklerini söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı İRNA'nın bildirdiğine göre Erakçi, çarşamba günü bir konferansa katılmak üzere gittiği İran'ın kuzeydoğusundaki Meşhed kentinde konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Erakçi, ABD ile aralarındaki dolaylı nükleer görüşmelerin ve Avrupa ülkeleriyle 2015 tarihli nükleer programa ilişkin anlaşmaya yönelik görüşmelerinin askıya alınmasını, ABD'nin "aşırı taleplerindeki" ısrarına bağladı.

Erakçi, "Diplomatik çözümlere bağlılığımızı her zaman ortaya koyduk. Ancak bu, İran halkının haklarından vazgeçeceğimiz anlamına gelmez" dedi.

Erakçi, "ABD, yaklaşımını değiştirip müzakerelerin karşılıklı saygı temelinde ve eşit şartlarda yürütülmesi gerektiğini kabul etmedikçe" müzakerelerin yeniden başlamasının mümkün olmayacağını vurguladı.

İran ve ABD, aralarındaki nükleer görüşmelerin 6. turuna hazırlandığı sırada İsrail, İran'ın nükleer ve askeri sahaları da dahil olmak üzere ülkenin birçok bölgesine ani hava saldırıları düzenlemiş ve saldırılarda üst düzey komutanlar, bilim insanları ve siviller hayatını kaybetmişti. İsrail'in saldırılarına destek veren ABD güçleri de 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan kentlerindeki nükleer tesislerini bombaladı.

ABD geçtiğimiz aylarda İran'a pek çok kez kendi topraklarında uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurması ve füze programını kısıtlaması çağrısında bulunmuş, ancak İran iki konunun da müzakereye kapalı olduğunu ifade etmişti.