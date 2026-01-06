Haberler

İran: Herhangi bir saldırganlık veya düşmanca davranış, kararlı ve kesin bir yanıtla karşılanacaktır

İran, ABD ve İsrail'in ülkeye yönelik düşmanca davranışları devam ederse 'kararlı, orantılı ve kesin' bir yanıt verileceğini duyurdu. Açıklamada, ülkenin güvenliğinin kırmızı çizgi olduğu vurgulandı.

İran Savunma Konseyi Sekreterliği, ABD ve İsrail tarafından ülkeye yönelik tehditlere ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, İran'ın güvenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü "kırmızı çizgi" şeklinde nitelendirilerek, ülkeye yönelik herhangi bir saldırganlık ya da düşmanca eylemin sürmesi halinde "kararlı, orantılı ve kesin" bir karşılık verileceği ifade edildi.

İran'ın "meşru savunma" çerçevesinde hareket ettiği vurgulanan açıklamada, "ülkenin yalnızca fiili bir saldırı sonrasında tepki vermekle yetinmeyeceği, somut tehdit işaretlerini de güvenlik değerlendirmelerinin bir parçası olarak ele aldığı" kaydedildi.

