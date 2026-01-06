İran: Herhangi bir saldırganlık veya düşmanca davranış, kararlı ve kesin bir yanıtla karşılanacaktır

İran, ülkeye yönelik düşmanca davranışların devam etmesi durumunda "kararlı ve kesin" bir yanıt verileceğini bildirdi.

İran Savunma Konseyi Sekreterliği, ABD ve İsrail tarafından ülkeye yönelik tehditlere ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, İran'ın güvenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü "kırmızı çizgi" şeklinde nitelendirilerek, ülkeye yönelik herhangi bir saldırganlık ya da düşmanca eylemin sürmesi halinde "kararlı, orantılı ve kesin" bir karşılık verileceği ifade edildi.

İran'ın "meşru savunma" çerçevesinde hareket ettiği vurgulanan açıklamada, "ülkenin yalnızca fiili bir saldırı sonrasında tepki vermekle yetinmeyeceği, somut tehdit işaretlerini de güvenlik değerlendirmelerinin bir parçası olarak ele aldığı" kaydedildi.