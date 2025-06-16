İran'dan ABD ve İsrail'e Sert Eleştiriler

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in saldırılarının ABD'nin desteğiyle gerçekleştirildiğini belirterek, uluslararası normların ihlal edildiğini vurguladı. Bekayi, BM Güvenlik Konseyi'nden bağlayıcı kararlar çıkarması için çağrı yaptı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in saldırılarının ABD'nin koordinasyonu ve desteğiyle gerçekleştirildiğini söyledi.

Bekayi, başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında İsrail'in saldırılarıyla başlayan İran-İsrail çatışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in saldırılarının ABD ile müzakere süreci devam ederken geldiğine dikkati çeken Bekayi, "Siyonist rejimin saldırganlığıyla karşılaştığımızda diplomatik bir süreç ve müzakerelerin ortasındaydık. Daha önce de belirttiğim gibi, ABD'nin koordinasyonu, işbirliği ve desteği olmadan gerçekleştirildiğine inanmadığımız Siyonist rejimin bu eylemi, diplomatik süreci ve müzakereleri anlamsız hale getirmiştir." dedi.

" İran'a itidal çağrıları sorumsuzluktan başka bir şey değil"

"ABD ve Batılı ülkelerin İsrail'e verdiği desteğin, barış ve güvenliği daha önce görülmemiş bir tehditle karşı karşıya bıraktığını" söyleyen Bekayi, "BM Güvenlik Konseyi görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür. İkiyüzlülük, sadece saldırganlığı meşrulaştırmayı amaçlayan veya saldırganın ve saldırıya uğrayan ülkenin konumunu eşitleyen ve İran'dan itidal talep eden açıklamalar, ikiyüzlülük ve sorumsuzluktan başka bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyine çağrı

İsrail'in saldırılarının nükleer tesislerin yanı sıra sivil yerleşim yerlerini de hedef aldığını aktaran Bekayi, "Bu eylemler kesinlikle tüm uluslararası normları ve kuralları ihlal ediyor. Yerleşim alanlarına saldırmak, savaş yokken askeri figürlerimizi suikastle öldürmek, masum İran vatandaşlarını öldürmek ve günlük hayatlarını sürdürürken insanları evlerinde öldürmek açık suç örnekleridir." diye konuştu.

Bekayi, başta bölge ülkeleri olmak üzere tüm ülkelerden İsrail'e karşı BM Güvenlik Konseyi'nde bağlayıcı kararlar çıkarmak için tüm güçlerini ve yetkilerini kullanmalarını beklediklerini belirtti.

"Siyonist rejimi destekleyen veya bu saldırganlığı meşrulaştırmaya çalışan tüm ülkeleri bu saldırganlıkta suç ortağı kabul ediyoruz." diyen Bekayi, ABD ve Avrupa ülkelerinin saldırıların ortağı olmadığını ilan etmeleri için İsrail'in saldırılarını açıktan kınaması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan Bekayi'nin, basın toplantısının yapıldığı salonda, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden kadın ve çocukların fotoğrafları asıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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