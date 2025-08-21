İran'dan ABD'nin UCM Yargıçlarına Yaptırımlarına Sert Tepki

İran, ABD'nin, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) üyesi 2 yargıç ve 2 savcı yardımcısına daha "İsrail aleyhindeki tutumları" nedeniyle yaptırım listesine dahil etmesini "adalete karşı eşi benzeri görülmemiş saldırı" ve " Filistin'deki soykırıma açık bir suç ortaklığı" olarak nitelendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD yönetiminin, Kanadalı yargıç Kimberly Prost, Fransız yargıç Nicolas Guillou, Fijili başsavcı yardımcısı Nazhat Shameem Han ve Senegalli başsavcı yardımcısı Mame Mandiaye Niang'u yaptırım listesine almasına ilişkin açıklama yayımladı.

ABD'nin UCM yargıçlarına yaptırımlarının İsrail'e suçlarını sürdürmesi için mutlak dokunulmazlık sağladığını ve daha fazla suç işlemesine imkan verdiğine dikkati çeken Bekayi, ABD'nin uluslararası barış ve güvenliği ciddi şekilde tehlikeye attığını ve bu durumun büyük bir gücün kötüye kullanımı olduğunu ifade etti.

Bekayi, "ABD tarafından Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail'in suçlarını soruşturan diğer dört yargıcına uygulanan yaptırımlar, yalnızca adalete karşı eşi benzeri görülmemiş bir saldırı değil, aynı zamanda Filistin'deki insanlığa karşı suçlar ve soykırıma açık bir suç ortaklığıdır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin UCM'ye yönelik yaptırımları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkarılan tutuklama emirlerinin ardından gündeme gelmiş ve şubatta başsavcı Kerim Han, haziranda da 4 yargıç yaptırım listesine alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, dün yaptığı yazılı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın ilgili başkanlık kararnamesi uyarınca UCM üyesi 4 ismi daha "İsrail aleyhindeki tutumları" nedeniyle yaptırım listesine eklediklerini duyurmuştu.