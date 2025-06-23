İran'dan ABD'nin Hava Üssüne Füze Saldırısı

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İran, ABD'nin nükleer tesislerine yönelik saldırısına karşılık olarak Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne füze saldırısı düzenlediğini açıkladı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, saldırının amacıyla ilgili bilgiler vererek, üssün yok edildiğini duyurdu.

İran, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırısına karşılık ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne füze saldırısı düzenlediğini ve üssün "yok edildiğini" duyurdu.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliğinin açıklamasında, "ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırgan ve küstah eylemine yanıt olarak birkaç saat önce İran'ın güçlü silahlı kuvvetleri tarafından Katar'daki El-Udeyd ABD Hava Üssü yok edildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, saldırıda kullanılan füze sayısının ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırıda kullandığı bomba sayısıyla aynı olduğu belirtildi.

Üssün, Katar'daki tesislerden ve yerleşim alanlarından çok uzakta bulunduğu ve üssün dışında bir alana zarar verilmediği belirtilen açıklamada, "Bu eylem dost ve kardeş ülkemiz Katar ve asil halkı için herhangi bir tehlike oluşturmuyor ve İran, Katar ile samimi ve tarihi ilişkilerini ve sürdürmeye kararlı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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