İran'dan ABD'nin El-Udeyd Üssü'ne Füze Saldırısı

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İran, Katar'daki ABD El-Udeyd Üssü'ne düzenlediği saldırıda 3 füzenin isabet ettiğini bildirdi. İran Silahlı Kuvvetleri, misilleme olarak ABD'nin nükleer tesisleri hedef almasını gerekçe gösterdi.

İran'ın, Katar'da bulunan ABD'nin El-Udeyd Üssü'ne ateşlediği füzelerden 3'ünün isabet ettiği belirtildi.

İran devlet televizyonu, Katar'daki ABD üssüne yapılan saldırıda bazı füzelerin isabet ettiğini aktardı.

Haberde, "Şu ana kadar El-Udeyd Üssü'ne 3 füze isabet etti." ifadesi kullanıldı.

İran Silahlı Kuvvetleri, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Üssü'ne misillemede bulunduklarını ve ABD'nin nükleer tesislere attığı bomba sayısı kadar füze fırlattıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
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