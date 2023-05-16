İran'dan ABD'nin açıklamalarına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD'nin açıklamalarının aksine İran'ın bölgesel ve uluslararası sularda deniz güvenliğini ve gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişini sağlayan en etkili ülke olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD'nin açıklamalarının aksine İran'ın bölgesel ve uluslararası sularda deniz güvenliğini ve gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişini sağlayan en etkili ülke olduğunu söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kenani, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby'nin açıklamasına tepki gösterdi.

Kirby'nin İran'ın Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin güvenliğini tehlikeye düşürdüğüne ilişkin iddialarının asılsız olduğunu ve bu tür suçlamaları reddettiklerini ifade eden Kenani, ABD'nin uzun yıllardır "müdahaleci ve yıkıcı" politikalarıyla Basra Körfezi bölgesinde "istikrarsızlık ve güvensizlik" yarattığını ileri sürdü.

Kenani, "Amerikan makamlarının açıklamalarının aksine, deniz hukukuna aykırı eylemlerde bulunan, uluslararası sularda İran'ın petrol sevkiyatına el koyan, denizcilik emniyetini ve uluslararası ticaretini tehlikeye atan ülke ABD'dir ve küstahça İran'a suçlamalarda bulunuyor." ifadelerini kullandı.

İran'ın Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması ve korunması için en uzun sınıra sahip olduğunu kaydeden Kenani, Körfez sularında yabancı güçlerin varlığını seyrüsefer güvenliğine yönelik tehdit olarak gördüklerini dile getirdi.

İran'ın bölgesel ve uluslararası sularda deniz güvenliğini ve gemilerin Basra Körfezi ile Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişini sağlayan "en etkili ülke" olduğunu savunan Kenani, son dönemde kanunlara aykırı hareket ettiği yargı kararıyla belgelenen iki gemiye uluslararası denizcilik mevzuatına uymadıkları gerekçesiyle el konulduğunu aktardı.