İran: ABD ile Müzakereler İçin Zemin Hazırlığı Devam Ediyor

(ANKARA)- İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, medyada ABD ile savaş senaryolarının abartıldığını belirterek, nükleer müzakereler için hazırlık sürecinin devam ettiğini açıkladı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, medyada yapay olarak oluşturulan savaş algısının aksine, müzakereler için bir yapı oluşturulması sürecinin ilerlediğini ifade etti. Laricani, ülkesinin tehdit altında müzakereye başlamayacağını da vurguladı.