İran'dan ABD ile Müzakere Hazırlığı

İran Demokrasi Partisi Genel Başkanı Mustafa Kevakebiyan, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman aracılığıyla ABD Başkanı Trump'a 'müzakereye hazırız' şeklinde bir mektup gönderdiğini açıkladı. Mektupta İran'ın ön koşulsuz müzakereye açık olduğu belirtildi.

İran Demokrasi Partisi Genel Başkanı Mustafa Kevakebiyan, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman aracılığıyla ABD Başkanı Donald Trump'a "ABD'yle müzakereye hazırız" ifadelerini içeren bir mektubu gönderdiğini söyledi.

Asriran haber sitesine konuşan reformist siyasetçi Kevakibiyan, konuya ilişkin bilgi verdi.

Kevakebiyan, "Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan tarafından verilen bir mektup vardı. Bu mektup, Bin Selman'a teslim edildi, o da bunu Trump'a götürdü. Trump da hemen ardından (olumlu) bir tutum sergiledi." dedi.

İran lideri Ali Hamaney'in izniyle gönderilen mektupta, " İran'ın ABD'yle ön koşulsuz ve dayatmasız bir müzakereye hazır olduğu." ifadelerine yer verildiğini belirten Kevakebiyan, bu gelişmeler ışığında ülkesinin "savaş yönünde bir tercih kullanma eğiliminde olmadığını" düşündüğünü kaydetti.

Geçen hafta Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump görüşen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, ABD ve İran arasında bir anlaşmaya ulaşılması için çaba göstereceklerini belirtmişti. Trump ise "İran bir anlaşma yapmak istiyor. Bence bunu çok istiyorlar. Ben tamamen açığım, onlarla görüşüyoruz ve süreci başlattık. İran ile bir anlaşma yapmak güzel olur... Bence bunu çok istiyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, dünkü basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "müzakereye açık olduğuna" yönelik açıklamalarına ilişkin, "ABD'nin müzakere konusunda ciddi olmadığını" söylemişti.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
