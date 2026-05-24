İran basını: Nükleer materyallerin ülke dışına çıkarılacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor

İran'ın, ABD ile imzalanması muhtemel mutabakat zaptında, "nükleer materyallerin ülke dışına çıkarılacağı veya nükleer çalışmaların askıya alınacağı taahhüdünde bulunmadığı" belirtildi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, Tahran ile Washington arasında imzalanması muhtemel mutabakat zaptına ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Haberde, İran'ın mutabakat zaptında nükleer materyalleri ülke dışına çıkarma veya nükleer çalışmalarını 20 yıl süreyle askıya alma gibi bir taahhütte bulunmadığı ifade edildi.

Ayrıca nükleer ile ilgili meselelerin, savaşın sona erdirilmesi ve ABD'nin kendi taahhütlerini yerine getirmesinin ardından, müzakerelerin sonraki aşamalarında ele alınacağı kaydedildi.