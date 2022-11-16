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İran'daki protestolarda polis ve göstericilere ateş açıldı: 4 kişi öldü

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İran'daki protestolarda polis ve göstericilere ateş açıldı: 4 kişi öldü

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde düzenlenen Mahsa Emini protestoları sırasında kimliği belirlenemeyen bazı kişilerce emniyet güçleri ve göstericilerin üzerine ateş açıldığı, saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde düzenlenen Mahsa Emini protestoları sırasında kimliği belirlenemeyen bazı kişilerce emniyet güçleri ve göstericilerin üzerine ateş açıldığı, saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Huzistan eyaletine bağlı İze kentinde seyir halindeki 2 motosikletten göstericiler ve emniyet güçlerinin üzerine ateş açıldı.

Kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce düzenlenen saldırıda en az 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Ölü ve yaralıların polis ya da gösterici olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde çoğunlukla Araplar yaşıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Mahsa Emini İran Güncel Haberler

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