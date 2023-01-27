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İran'daki Persepolis Kalıntılarına Bir Bakış

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İran'daki Persepolis Kalıntılarına Bir Bakış

ŞİRAZ, 27 Ocak (Xinhua) -- İran'ın güneyindeki Kuh-e Rahmat'ın (Merhamet Dağı) eteğinde muhteşem kalıntıları bulunan Persepolis, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.

İran'daki Persepolis Kalıntılarına Bir BakışTuristler, İran'ın güneyinde yer alan Şiraz kenti yakınlarındaki Persepolis harabelerini ziyaret ediyor, 25 Ocak 2023. (Fotoğraf: Gao Wencheng/Xinhua)

ŞİRAZ, 27 Ocak (Xinhua) -- İran'ın güneyindeki Kuh-e Rahmat'ın (Merhamet Dağı) eteğinde muhteşem kalıntıları bulunan Persepolis, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.

Persepolis'in ana yapısında, her biri zarif mimari özelliklere sahip büyük salonlar, taht odaları ve merdivenler bulunuyor.

Pers Ahameniş İmparatorluğu'nun (MÖ 550-330) başkenti olan Persepolis, anıtsal kalıntıların önemi ve kalitesi sayesinde eşsiz bir arkeolojik sit alanı konumunda.

İran'daki Persepolis Kalıntılarına Bir Bakışİran'ın güneyinde yer alan Şiraz kenti yakınlarındaki Persepolis harabelerinde turistler görülüyor, 25 Ocak 2023. (Fotoğraf: Gao Wencheng/Xinhua)

İran'daki Persepolis Kalıntılarına Bir BakışTuristler, İran'ın güneyindeki Şiraz kenti yakınlarındaki Persepolis kalıntılarını ziyaret ediyor. Pers Ahameniş İmparatorluğu'nun (MÖ 550-330) başkentliğini yapan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Persepolis, anıtsal kalıntıların önemi ve kalitesi nedeniyle eşsiz bir arkeolojik sit alanı konumunda, 25 Ocak 2023. (Fotoğraf: Gao Wencheng/Xinhua)

İran'daki Persepolis Kalıntılarına Bir BakışTuristler, İran'ın güneyindeki Şiraz kenti yakınlarındaki Persepolis kalıntılarını ziyaret ediyor. Pers Ahameniş İmparatorluğu'nun (MÖ 550-330) başkentliğini yapan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Persepolis, anıtsal kalıntıların önemi ve kalitesi nedeniyle eşsiz bir arkeolojik sit alanı konumunda, 25 Ocak 2023. (Fotoğraf: Gao Wencheng/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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