İran'daki Liman Patlamasıyla İlgili Soruşturma Başlatıldı

İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Ejei, Bender Abbas Limanı'nda önceki gün meydana gelen patlamaya ilişkin başsavcılık ve güvenlik kurumlarına olayın aydınlatılması, ihmal ve kusuru olanların bulunması için talimat verdi.

İran Öğrenci Haber Ajansına (SNN) göre, Ejei, Yargı Erki Yüksek Şura toplantısında konuya ilişkin konuştu.

Ejei, "Yargı yetkilileri, güvenlik ve istihbarat birimleriyle işbirliğinde Şehid Recai Limanı'ndaki kazanın meydana gelmesine neden olan sorumluları, ihmal gösterenleri ve kusurlu davrananları hızlı bir şekilde tespit edip, kanunlara uygun şekilde gerekli yasal işlemleri başlatmalıdır." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, elde edilen bilgilerin şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini kaydetti.

Patlamaya neden olan ürünün kaydı bulunamadı

Öte yandan İran Gümrük Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, limanda patlama ve yangına sebebiyet veren ithal yük hakkında, gümrüğe beyan edilmiş herhangi bir beyannamenin bulunmadığı, gemi ile yükünün gümrüğün kontrolü dahilinde olmadığı belirtildi.

Açıklamada, yangına sebebiyet veren ürün hakkında bilgi verilmedi.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda cumartesi günü öğle saatlerinde şiddetli bir patlama meydana gelmişti.

Patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği açıklanmıştı.

Limandaki bazı konteynerlerin patlamasıyla meydana gelen olayda son olarak can kaybının 46'ya ulaştığı bildirilmişti.

Olay bölgesinden gelen görüntülerde, limanın bir kısmının büyük hasar aldığı görülmüştü.

İranlı yetkililer, patlamanın sabotaj olduğuna dair şu ana kadar herhangi bir bulgu edinmediklerini açıklamıştı.