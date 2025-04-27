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İran'daki patlamada ölü sayısı 25'e yükseldi

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İran'daki Liman Patlamasında Ölü Sayısı 25'e Yükseldi

İran'daki Liman Patlamasında Ölü Sayısı 25'e Yükseldi
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İran'ın Basra Körfezi'ndeki Bender Abbas Limanı'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi, yaralı sayısı ise 800'ü buldu. Patlamanın sebebi henüz belirlenemedi.

İran'ın Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda dün meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi.

Mehr Haber Ajansı'na göre, Hürmüzgan Eyaleti Başsavcısı Mücteba Kahramani, konuya ilişkin bilgi verdi.

Kahramani, Bender Abbas Limanı'ndaki patlamada şu ana kadar 2'si kadın 25 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Öte yandan Hürmüzgan Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehrdad Hasanzade, yaralı sayısının 800'e yükseldiğini duyurdu.

Patlama sonrası limanda çıkan yangının yüzde 80'inin söndürüldüğü belirtilirken, Bender Abbas kentinin bağlı olduğu Hürmüzgan eyaletinde 3 gün yas ilan edildiği kaydedildi.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda dün öğle saatlerinde şiddetli patlama meydana gelmişti.

Patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği açıklanmıştı.

Limandaki bazı konteynerlerin patlamasıyla meydana gelen olayda 14 kişinin hayatını kaybettiği, 750 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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