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İran'daki Liman Patlamasında Can Kaybı 8'e Yükseldi, Yangın Büyüyor

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İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki Şehid Recai Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e, yaralananların sayısı ise 750'ye yükseldi. Yangının kontrol altına alınamadığı ve eğitim kurumlarının tatil edildiği bildirildi.

- İran'daki liman patlamasında can kaybı 8'e yükseldi

Limandaki yangın büyüyor

TAHRAN - İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı'nda bugün meydana gelen şiddetli patlamada, hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e, yaralananların sayısı ise 750'ye yükseldi.

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamada bilanço ağırlaşıyor. İran devlet televizyonuna konuşan İçişleri Bakanı İskender Mümini, bugün gerçekleşen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e, yaralananların sayısının ise 750'ye yükseldiğini açıkladı. Mümini, yaralılardan 212'sinin ayakta tedavi edildiğini, diğer yaralıların ise Hürmüzgan eyaletindeki ve çevre illerdeki sağlık merkezlerinde tedavi altına alındığını belirtti.

Yangın diğer konteynerlere sıçradı

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangının henüz kontrol altına alınamadığını ifade eden Mümini, yangının diğer konteynerlere de sıçradığını ve yeni patlamaların meydana geldiğini aktardı.

Tüm eğitim kurumları tatil edildi

Hürmüzgan Eyaleti Kriz Yönetim Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, patlama sonrası oluşan hava kirliliği ve öğrencilerin sağlığını korumak amacıyla Bender Abbas kentindeki tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime bir günlük ara verildiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYNUR SENA ÇABUK - Güncel
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