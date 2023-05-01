İran'daki iş kazalarında bir yılda 1900 işçi yaşamını yitirdi

İran'da son bir yılda meydana gelen iş kazalarında 1900 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'da son bir yılda meydana gelen iş kazalarında 1900 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) göre, Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı Mesud Kadıpaşa, iş kazalarının yol açtığı kayıplara ilişkin açıklamada bulundu.

Kadıpaşa, ülkede son bir yıldaki (21 Mart 2022-21 Mart 2023) iş kazalarında 30'u kadın olmak üzere 1900 işçinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Kaza raporlarına göre 861 kişinin yüksekten düşme, 414 kişinin sert cisim çarpması, kalanların da çeşitli sebeplerle hayatını kaybettiğini aktaran Kadıpaşa, ölüm vakalarında 399 kişiyle Tahran eyaletinin ilk sırada yer aldığını ifade etti.

Kazalarda yaralanan işçilere ilişkin konuşan İranlı yetkili, söz konusu dönemde 26 bin 74 yaralının Adli Tıp Kurumuna başvurduğu bilgisini paylaştı.

Kadıpaşa, önceki yıl ise ülkede 1910 işçinin iş kazalarında hayatını kaybettiğini sözlerine ekledi.