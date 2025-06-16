İran'daki Grekoromen Güreş Milli Takımı, İsrail Saldırıları Nedeniyle Tehlike Atlattı

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Uluslararası Tahti Turnuvası'na katılan Grekoromen Güreş Milli Takımı, İran'da İsrail saldırıları nedeniyle büyük bir tehlike yaşadı. Milli takım antrenörü, yaşanan tehlikeli anlara ilişkin görüntüleri paylaştı. Sporcular, Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği'nin tahsis ettiği araçla güvenli bir şekilde yurda getirildi.

İran'da düzenlenen Uluslararası Tahti Turnuvası'na katılan Grekoromen Güreş Milli Takımı, İsrail saldırıları nedeniyle büyük tehlike yaşadı.

Grekoromen Güreş Takımı sporcularının, İran'da kaldıkları yerin yakınına yapılan İsrail saldırısında büyük tehlike atlattığı görüntüler ortaya çıktı.

Milli takım antrenörü Atakan Yüksel, sosyal medya hesabından bu tehlikeli anlara ilişkin görüntüyü paylaştı.

Milli güreşçiler, Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği'nin tahsis ettiği araçla güvenli bir şekilde Van sınır kapısından yurda getirildi.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Güncel
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