İran'daki gösterilerde yaralanan kadın milli okçu bir gözünü kaybettiğini açıkladı Güncel Haberler İran Klasik Yay Kadın Milli Takımı sporcusu Kevser Hoşnudikiya, Mahsa Emini gösterileri sırasında gözünden yaralandığını ve sol gözünü kaybettiğini söyledi. İran Klasik Yay Kadın Milli Takımı sporcusu Kevser Hoşnudikiya, Mahsa Emini gösterileri sırasında gözünden yaralandığını ve sol gözünü kaybettiğini söyledi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında Hoşnudikiya bir gözünü kaybettiği olaya ilişkin ayrıntıları anlattı. Milli sporcu Hoşnudikiya, "Babam ve ben, 9 Aralık günü Kirmanşah kentindeki Takbustan Bulvarı'ndaydık. Polis bize ateş açtı. Sağ elime isabet eden üç saçmadan biri bilekliğime çarparak sol gözüme sıçradı. Gözüme sıçrayan saçmayı çıkaramadılar. Kalan ömrüme tek gözümle devam edeceğim." ifadelerini kullandı. Hoşnudikiya, 2021 Asya Oyunları'ndaki okçuluk müsabakalarında ikinci olmuştu. İran'daki gösteriler İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlnarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti. Emini'nin ölümü üzerine memleketi Sakkız'da 17 Eylül'de başlayan gösteriler, ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüştü. Ülke genelinde aylar süren gösterilerde 10 binden fazla kişi gözaltına alınmıştı. Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (IHR), 9 Ocak'ta yayımladığı raporda, Emini'nin ölümü sonrasında başlayan gösterilerde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 481 protestocunun öldüğünü aktarmıştı. Raporda, gösterilerde gözaltına alınanlardan en az 109'unun dosyasının idam istemiyle mahkemeye gönderildiği kaydedilmişti. Bugüne kadar haklarında idam kararı verilen 4 göstericinin cezası infaz edilmişti. Kaynak: AA / Güncel Mahsa Emini Eylül İran Güncel Haberler

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