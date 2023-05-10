İran'daki gösterilerde güvenlik güçlerini öldürmekle suçlanan 3 kişi hakkındaki idam kararı onandı

İran'da Mahsa Emini gösterileri sırasında İsfahan eyaletinde 3 güvenlik görevlisinin öldürüldüğü olayda suçlu bulunarak idama mahkum edilen 3 sanık hakkındaki karar Yargıtay tarafından onandı.

İran'da Mahsa Emini gösterileri sırasında İsfahan eyaletinde 3 güvenlik görevlisinin öldürüldüğü olayda suçlu bulunarak idama mahkum edilen 3 sanık hakkındaki karar Yargıtay tarafından onandı.

İran'da yayın yapan Iscanews'in haberine göre, İsfahan kentinin Hane Mahallesi'nde güvenlik güçlerine yönelik saldırının failleri oldukları iddiasıyla idama mahkum edilen Salih Mirhaşimi, Mecid Kazımi ve Said Yakubi'nin Yargıtay'a yaptığı itiraz reddedildi.

Yargıtay, 3 güvenlik görevlisinin öldürülmesiyle ilgili görülen davada Devrim Mahkemesi'nin 3 sanık hakkında verdiği idam kararını onadı.

İran'da Eylül 2022'de 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin polis nezaretinde hayatını kaybetmesi üzerine ülke genelinde protestolar başlamıştı. Protestolar sırasında Kasım 2022'de İsfahan kentinin Hane Mahallesi'nde güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda Muhsin Hamidi, Muhammed Kerimi ve Muhsin Çeragi adlı 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

Saldırının faili olarak yakalanan sanıklardan Salih Mirhaşimi, Mecid Kazımi ve Said Yakubi, ocak ayında yargılandıkları mahkemede idama mahkum edilmişti. Sanıklar, mahkemenin kararına itiraz için Yargıtay'a başvurmuştu.