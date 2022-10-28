İran'daki gösterilerde emniyet güçleri ateş açtı (2)
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İran'da Sünnilerin çoğunlukta yaşadığı Zahidan'da cuma namazı sonrası gerçekleşen gösterilerde emniyet güçlerinin açtığı ateş sonrası aralarında 12 yaşında bir çocuğun da bulunduğu en az 2 kişinin öldüğü 10 kişinin de yaralandığı iddia edildi.
İran'da Sünnilerin çoğunlukta yaşadığı Zahidan'da cuma namazı sonrası gerçekleşen gösterilerde emniyet güçlerinin açtığı ateş sonrası aralarında 12 yaşında bir çocuğun da bulunduğu en az 2 kişinin öldüğü 10 kişinin de yaralandığı iddia edildi.
Kaynak: AA / Güncel