İran'daki gösteriler sırasında tutuklanan ülkenin önde gelen avukatlarından Nili serbest bırakıldı

İran'da Eylül 2022'de başlayan ve yaklaşık 4 ay süren Mahsa Emini gösterileri sırasında tutuklanan ülkenin önde gelen insan hakları avukatlarından Mustafa Nili'nin serbest bırakıldığı bildirildi.

İran merkezli Şark gazetesinin haberine göre Nili'nin kız kardeşi Fatıma Nili, dosyanın sonuçlandığını ve Mustafa Nili'nin serbest bırakıldığını açıkladı.

Nili'nin avukatı Zehra Minuyi de Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Müvekkilim Mustafa Nili'nin yeniden yargılanmasının kabulü ile dosya Yargıtay 21. Şubesi'ne sevk edilmişti. Karara göre, müvekkilimin davasında 4 yıl hapis cezası 2 yıla indirilmiş ve hapis cezasının geri kalanı da para cezasına çevrilmiştir. Müvekkilim bu akşam Recai Şehr Cezaevinden salıverildi." ifadelerini kullandı.

İran'da genç bir kadının polis nezaretinde hayatını kaybetmesi sonrasında Eylül 2022'de başlayan gösteriler sırasında Sistan-Beluçistan eyaletinde "Kanlı Cuma" olarak adlandırılan ve çok sayıda kişinin öldüğü olaylara müdahil olmak için bu eyalete gitmek isteyen Nili, 8 Kasım'da Tahran'daki havalimanında gözaltına alınmıştı. Nili, daha sonra tutuklanarak Kerec kentindeki Recai Şehr Cezaevine konulmuştu.

Mustafa Nili ve bir grup avukat, 2020'de ülkede ortaya çıkan "Kovid-19 salgın sürecini kötü yönettikleri gerekçesiyle" ülke yönetimi aleyhinde suç duyurusunda bulunma girişimi nedeniyle daha önce de tutuklanmış haklarında dava açılmıştı. Nili, söz konusu dava kapsamında bu geçen yıl ağustosta 4 yıl hapse mahkum edilmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülke yönetimi aleyhinde gösterilere katılanların da aralarında olduğu on binlerce tutuklu ve hükümlü için şubat ayında af kararı çıkarmıştı.