ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı: İran'daki olaylarda ölenlerin sayısı 4 bin 519'a çıktı

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4.519 olarak güncellendi. 26.314 kişi gözaltına alındı ve İran yönetimi internet erişimini kısıtladı.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 519'a yükseldiğini duyurdu.

HRANA'nın haberine göre, ülkenin birçok noktasındaki olaylar sonucunda 26 bin 314 kişi gözaltına alındı. Gösterilerde çıkan olaylarda 197 güvenlik görevlisi dahil 4 bin 519 kişi yaşamını yitirdi.

HRANA, dünkü haberinde ölü sayısının 4 bin 29'a çıktığını duyurmuştu.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, birçok kente yayılmıştı.

İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi, internet erişimini engellemişti. Son günlerde ise internet erişiminin kısmen ve sınırlı şekilde yeniden sağlandığı bildiriliyor.

İran'da gösteriler sönümlenmiş olsa da ABD'nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, daha fazla vakayı doğruladığını öne sürerek ölü ve gözaltı sayılarını güncellemeye devam ediyor. İranlı yetkililer ise gösterilerde çıkan olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapmazken 3 bin 700'den fazla güvenlik görevlisinin yaralandığını ve terör örgütlerine mensup olduğu öne sürülen veya olayları provoke eden 3 bin kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ise 17 Ocak'ta yaptığı açıklamada, gösteriler sırasında "İsrail ve ABD ile bağlantılı kişilerin büyük hasara yol açtığını ve birkaç bin insanı öldürdüğünü" söylemişti.

