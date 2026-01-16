Haberler

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı: İran'daki olaylarda ölenlerin sayısı 2 bin 677'ye yükseldi

HRANA, İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 677 olduğunu duyurdu. Ayrıca 2 bin 600'den fazla kişi yaralanırken, 19 bin 97 kişi gözaltına alındı.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 677'ye çıktığını duyurdu.

HRANA'nın haberine göre ülkenin birçok noktasındaki olaylarda 2 bin 600'den fazla kişi yaralandı ve 19 bin 97 kişi gözaltına alındı.

Gösterilerde çıkan olaylarda 2 bin 677 kişi yaşamını yitirdi.

İranlı yetkililer, gösterilerde ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapmadı.

ABD'nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, dünkü haberinde ölü sayısının 2 bin 615'e çıktığını duyurmuştu.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, birçok kente yayılmıştı.

İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi, internet erişimini engellemişti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
