İran'daki çöken binada ölü sayısı 10, yaralı sayısı 32'ye yükseldi - Haberler

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İran'daki çöken binada ölü sayısı 10, yaralı sayısı 32'ye yükseldi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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? İran'ın Abadan kentinde 10 katlı bir binanın çökmesiyle 10 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin yaralandığını açıklandı.

? İran'ın Abadan kentinde 10 katlı bir binanın çökmesiyle 10 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin yaralandığını açıklandı. Arama ve kurtarma çalışmalarına katılan İran Kızılay'ı, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada en son 7 kişinin daha enkazdan sağ kurtarıldığını belirtti.

İran Kızılay'ı dün çöken binaya 112 kişilik bir ekiple katıldıklarını belirterek müdahaleler sonucu bu sabah erken saatlerde 7 kişinin daha enkazdan sağ kurtarıldığını belirtti. İran'ın güney batısında bulunan Abadan kentinde dün 10 katlı bir ofis binasının çökmesi sonucu birçok kişi en kaz altında kalmıştı. Yetkililer, çökme nedeninin soruşturulduğunu ifade etti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kızılay, İran, Dünya, Güncel, Haberler

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