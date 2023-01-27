İran'daki bir hastanede yangın söndürme tüpü patladı Güncel Haberler İran'ın Yasuc kentinde bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. İran'ın Yasuc kentinde bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. İran devlet televizyonunun haberine göre, Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletine bağlı Yasuc kentindeki İmam Seccad Hastanesindeki yoğun bakım ünitesinin bekleme odasında bir yangın söndürme tüpü henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlama sonucunda yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 37 yaşındaki bir hastanın hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı. Kaynak: AA / Güncel İran Güncel Haberler

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