İran'daki Afgan Mülteciler Ülkelerine Dönmeye Başladı

KABİL, 22 Haziran (Xinhua) -- Ortadoğu'daki savaş ve güvensizlik nedeniyle her gün yaklaşık 10,000 Afgan mülteci İran'ı terk ederek ülkesine dönmeye başladı.

Afganistan'da yayın yapan yerel TOLOnews televizyon kanalının cumartesi gecesi bildirdiğine göre İslam-Kale Sınır Kapısı Geri Dönenler ve Mülteciler Sınır İşlemleri Müdür Yardımcısı Abdurrahim Rahmani, "Son zamanlarda savaş ve güvensizlik nedeniyle İran'dan mülteci dönüşü artmış durumda. Her gün 8.000-10.000 kişi Herat vilayetinin batısındaki İslam-Kale Sınır Kapısı'ndan geri dönüyor" dedi.

Öte yandan yerel yetkililerin verdiği bilgilere göre yaklaşık 2,000-3,000 kişi ve yaklaşık 300 aile Nimruz vilayeti üzerinden ülkeye geri dönüyor.

İsrail'in 13 Haziran'da başkent Tahran da dahil olmak üzere İran'ın farklı şehir ve eyaletlerine düzenlediği hava saldırılarının ardından komşu ülkede mülteci olarak yaşayan binlerce Afgan vatandaşı savaştan kaçmak için evlerine dönmeye başladı.

ABD Başkanı Donald Trump cumartesi günü yaptığı açıklamada İran'ın "Fordo, Natanz ve İsfahan'daki" nükleer tesislerine yönelik saldırıların tamamlandığını duyurmuştu.