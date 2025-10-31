İran'da Zincirleme Trafik Kazası: 21 Yaralı

TAHRAN, 31 Ekim (Xinhua) -- İran'ın kuzeyindeki Gülistan eyaletinde 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında en az 21 kişi yaralandı.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre kaza, perşembe günü öğleden sonra şehirler arası yolda meydana geldi. Gülistan Kızılay Derneği Başkanı Murteza Selimi, olay yerine üç kurtarma ekibi ve üç ambulansın sevk edildiğini söyledi.

Kazaya 2 kamyon, 11 otomobil ve bir otobüsün karıştığını belirten Selimi, yaralıların çevredeki sağlık merkezlerine kaldırıldığını belirtti.

Gülistan Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Ruhullah Caferi, kazanın kamyonlardan birinde fren arızasının yaşanmasıyla meydana geldiğini söyledi. Yaralılar arasında bulunan hamile bir kadın ve 4 kişinin durumunun kritik olduğu bildirildi.